Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК – поліція
Поліція Києва 16 січня проводить обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.
Джерело: столична поліція
Деталі: Повідомляється, що рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.
Читайте також: Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену
Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?
Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала
Передісторія:
- У грудні 2023 року виникла аварійна ситуація між станціями "Деміївська" та "Либідська". За даними слідства, вона сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.
- Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.
- Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".
- У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.