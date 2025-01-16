Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК – поліція

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 10:29
Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК – поліція
Віктор Брагінський. фото КМДА

Поліція Києва 16 січня проводить обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Джерело: столична поліція

Деталі: Повідомляється, що рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Реклама:
 
фото поліції

Читайте також: Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Кличка викликали в Раду розповісти про метрополітен. Хто винуватий в підтопленні синьої гілки?

Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У грудні 2023 року виникла аварійна ситуація між станціями "Деміївська" та "Либідська". За даними слідства, вона сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.
  • Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.
  • Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".
  • У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.

метрокорупціяполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Москві слова не давали: У МЗС України відреагували на ультиматум Росії щодо НАТО
фотоСБУ: Курсантка військового вишу хотіла навести ракетний удар РФ по казармах своїх одногрупників
Усі новини...
метро
МВС розшукує екскерівника столичного метро Брагінського
У Києві закривали метро "Вокзальна" через підозрілий пакет
На станції метро "Либідська" у Києві пасажир потрапив під потяг
Останні новини
19:48
фотоУ Словаччині почалися протести проти уряду Фіцо
19:46
"Укрнафта" будуватиме нові генерувальні потужності з власного газу
19:41
На узбережжі Одещини виявили мазут, ймовірно, із затонулих танкерів РФ: реакція ОВА та Держекоінспекції
19:32
Яке нове озброєння КНДР передасть Росії – подкаст
19:26
В Іспанії ліквідували мережу наркоторгівлі, конфіскували 1 тонну кокаїну
19:23
На фронті понад 100 зіткнень з ворогом з початку доби, майже 50% на Покровському напрямку – Генштаб
19:08
Фіцо звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на його країну
19:06
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
18:52
У США 87 організацій закликають не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
18:51
У Повітряних силах розповіли, куди йдуть гроші з фонду командувача: допомога понад тисячі бійців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: