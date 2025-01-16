Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК – поліція

Поліція Києва 16 січня проводить обшуки у екскерівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Джерело: столична поліція

Деталі: Повідомляється, що рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.



За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

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фото поліції

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