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Экс-руководитель метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК – полиция

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 10:29
Экс-руководитель метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК – полиция
Виктор Брагинский. фото КГГА

Полиция Киева 16 января проводит обыски у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.

Источник: столичная полиция

Детали: Сообщается, что решением ВВК мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

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По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

 
фото полиции

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Напомним:

  • В декабре 2023 года возникла аварийная ситуация между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". По данным следствия, она произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.
  • Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта 2024 года после расследования журналистов написал заявление на увольнение.
  • Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
  • В июне 2024 года Брагинского объявили в розыск.

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