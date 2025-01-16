Экс-руководитель метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК – полиция
Четверг, 16 января 2025, 10:29
Полиция Киева 16 января проводит обыски у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.
Источник: столичная полиция
Детали: Сообщается, что решением ВВК мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.
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По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия.
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Напомним:
- В декабре 2023 года возникла аварийная ситуация между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". По данным следствия, она произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.
- Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта 2024 года после расследования журналистов написал заявление на увольнение.
- Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
- В июне 2024 года Брагинского объявили в розыск.