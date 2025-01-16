Экс-руководитель метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК – полиция

Полиция Киева 16 января проводит обыски у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.

Источник: столичная полиция

Детали: Сообщается, что решением ВВК мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

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По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

фото полиции

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