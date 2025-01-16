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У США вважають, що нові санкції ефективні за визнання РФ спонсором тероризму

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 16 січня 2025, 10:48

У США вважають, що масштабні санкції допомагають ефективніше досягати політичних цілей щодо Росії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму. 

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, "Європейська правда"

Деталі: У Міллера запитали, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму на тлі нещодавнього вилучення з цього списку Куби.

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"Ми не вважаємо це (SST – ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", – сказав він.

За словами речника Держдепу США, кількість уже запроваджених американських санкцій проти Росії, зокрема останні пакети минулого й цього тижня, мають дієві наслідки.

Він звернув увагу на той факт, що після запровадження обмежень для енергетичного сектора РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, зокрема біля берегів Китаю.

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Міллер акцентував, що 15 січня Росія втратила можливість обходити раніше запроваджені обмеження. До того ж Конгрес отримав додаткові повноваження щодо послаблення санкцій проти агресора в майбутньому.

"Це лише наслідки останнього пакета. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили – включно з санкціями та експортним контролем, – ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж SST", – пояснив речник Держдепу.

Міллер додав, що визнання РФ країною-спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати у регіоні.

У грудні 2024 року Мінфін США запровадив санкції проти осіб, пов'язаних із TGR Group – міжнародною мережею компаній та працівників, що сприяли обходу санкцій в інтересах російської еліти.

10 січня США також оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості – під обмеження потрапили, зокрема, російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

15 січня Мінфін США оголосив про санкції проти чергових російських схем, які використовувались для обходу санкцій на військові товари.

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