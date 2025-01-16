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В США считают, что новые санкции эффективны при признании РФ спонсором терроризма

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 16 января 2025, 10:48

В США считают, что масштабные санкции помогают эффективнее достигать политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, "Европейская правда"

Детали: У Миллера спросили, почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма на фоне недавнего исключения из этого списка Кубы.

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"Мы не считаем это (SST – ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России", – сказал он.

По словам представителя Госдепа США, количество уже введенных американских санкций против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.

Он обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.

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Миллер акцентировал, что 15 января Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения. К тому же Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.

"Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели – включая санкции и экспортный контроль, – то мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST", – пояснил представитель Госдепа.

Миллер добавил, что признание РФ страной-спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и создаст другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.

В декабре 2024 года Минфин США ввел санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и работников, способствовавших обходу санкций в интересах российской элиты.

10 января США также объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности – под ограничения попали, в частности, российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

15 января Минфин США объявил о санкциях против очередных российских схем, которые использовались для обхода санкций на военные товары.

СШАсанкции
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