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Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 11:12
Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом
ФОТО: Х/ПОСОЛЬСТВО ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ

16 січня з офіційним візитом до Києва приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства Італії в Україні

Деталі: Як розповіли у посольстві Італії в Україні, у Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

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фото: Х/посольство Італії в Україні

Цього ж дня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Що передувало: 

  • 9 січня очільник Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся із Крозетто. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.

ІталіяКиїв
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