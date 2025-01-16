Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом
Четвер, 16 січня 2025, 11:12
16 січня з офіційним візитом до Києва приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства Італії в Україні
Деталі: Як розповіли у посольстві Італії в Україні, у Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.
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Цього ж дня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Що передувало:
- 9 січня очільник Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся із Крозетто. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.