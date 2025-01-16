Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом

16 січня з офіційним візитом до Києва приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства Італії в Україні

Деталі: Як розповіли у посольстві Італії в Україні, у Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

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фото: Х/посольство Італії в Україні

Цього ж дня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Що передувало: