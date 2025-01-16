Министр обороны Италии прибыл в Киев с официальным визитом
Четверг, 16 января 2025, 11:12
16 января с официальным визитом в Киев приехал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Италии в Украине
Детали: Как рассказали в посольстве Италии в Украине, в Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч.
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В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Что предшествовало:
- 9 января глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился с Крозетто. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.