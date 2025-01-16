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Министр обороны Италии прибыл в Киев с официальным визитом

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 11:12
Министр обороны Италии прибыл в Киев с официальным визитом
ФОТО: Х/ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В УКРАИНЕ

16 января с официальным визитом в Киев приехал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Италии в Украине

Детали: Как рассказали в посольстве Италии в Украине, в Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

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В этот же день в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Что предшествовало:

  • 9 января глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился с Крозетто. Во время встречи они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

ИталияКиев
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