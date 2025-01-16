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Десантники з побратимами взяли в полон 27 солдатів армії РФ на Курщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 11:19
Десантники з побратимами взяли в полон 27 солдатів армії РФ на Курщині
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Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України взяли у полон на Курщині 27 солдатів російської армії.

Джерело: управління комунікацій командування ДШВ

Деталі: Повідомляється, що цими днями під час бойових дій було взято у полон 27 бійців противника. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь.

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Дослівно: "Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога.

Закликаємо й інших солдатів військ Російської Федерації – не чинити опір й здаватися в полон! Українські військові дотримуються всіх норм Міжнародного гуманітарного права, і не знищують тих, хто вирішив добровільно скласти зброю.

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Україна неодмінно переможе".

Нагадаємо: На Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон 23 окупантів.

Курська область війнаполонені
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