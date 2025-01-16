Десантники с побратимами взяли в плен 27 солдат армии РФ на Курщине

Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны Украины взяли в плен на Курщине 27 солдат российской армии.

Источник: управление коммуникаций командования ДШВ

Детали: Сообщается, что на днях во время боевых действий были взяты в плен 27 бойцов противника. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители различных регионов России и временно оккупированного города Севастополь.

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Дословно: "Оказавшись в трудной боевой ситуации, они сделали правильный выбор - добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь.

Призываем и других солдат войск Российской Федерации - не сопротивляться и сдаваться в плен! Украинские военные придерживаются всех норм Международного гуманитарного права, и не уничтожают тех, кто решил добровольно сложить оружие.

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Украина непременно победит".

Напомним: На Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 23 оккупантов.