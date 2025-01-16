"Спротив" закликав мешканців окупованої Василівки Запорізької області залишити громаду через ризик загострення бойових дій

Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти посилили перевірки й обмежили свободу пересування місцевих жителів; та закликав мешканців окупованої Василівки залишити громаду на період ймовірного загострення бойових дій.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними "Спротиву", росіяни встановили більше блокпостів у населених пунктах, розташованих поблизу лінії бойового зіткнення. Крім того, до регіону прибули додаткові підрозділи росгвардії для проведення вибіркових перевірок.

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Дослівно: "Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах".

Деталі: Водночас у "Спротиві" наголосили на безпеці мешканців тимчасово окупованої Василівки та закликали, за можливості, залишити громаду на час ймовірного загострення бойових дій.

Також Центр національного спротиву закликає залишатися пильними та, за можливості, передавати інформацію про розташування ворога через анонімний чат-бот для подальшого ефективного ураження.