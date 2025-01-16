«Сопротивление» призвало жителей оккупированной Васильевки Запорожской области покинуть громаду из-за риска обострения боевых действий

Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты усилили проверки и ограничили свободу передвижения местных жителей; и призвал жителей оккупированной Васильевки покинуть громаду на период вероятного обострения боевых действий.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным "Сопротивления", россияне установили больше блокпостов в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, в регион прибыли дополнительные подразделения росгвардии для проведения выборочных проверок.

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Дословно: "Враг боится передачи Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах".

Детали: В то же время в "Сопротивлении" отметили безопасность жителей временно оккупированной Васильевки и призвали, по возможности, оставить громаду на время вероятного обострения боевых действий.

Также Центр национального сопротивления призывает оставаться бдительными и, по возможности, передавать информацию о расположении врага через анонимный чат-бот для дальнейшего эффективного поражения.