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Зеленський: Є шанс закінчити війну цього року, Трамп може натиснути на Росію

Українська правдаЧетвер, 16 січня 2025, 12:26
Зеленський: Є шанс закінчити війну цього року, Трамп може натиснути на Росію
фото: скриншот відео інтерв'ю

У цьому році є шанс закінчити війну Росії проти України за допомогою американської та європейської підтримки.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського польським ЗМІ

Деталі: У відповідь на запитання польських журналістів, чи є шанси завершити війну у 2025 році, Зеленський заявив ствердно: "Так, є".

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Пряма мова: "Трамп дуже хоче закінчити війну… Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай…

Трамп може змусити (Росію припинити війну - УП). Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити Путіна до дипломатії, щоб завершити цю війну".

Більше деталей: Президент підкреслив, що Трамп повинен запропонувати Україні конкретні гарантії безпеки, які будуть корисними не лише для Європи, а й стануть сигналом для Росії, що українці зможуть захистити себе та інші країни, якщо "Путін знову піде".

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Також він наголосив, що наразі Україна має такого потужного партнера, як США, а також Європейський Союз, який значно наростив виробництво власної зброї.

Зеленський зазначив, що ЄС має ще більше збільшувати виробництво озброєнь "для себе", щоб росіяни розуміли, що Європа володіє засобами захисту, і таким чином можна буде "бити по руках Путіну".

Передісторія:

війнаЗеленськийПольща
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