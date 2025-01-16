Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году, Трамп может надавить на Россию

В этом году есть шанс закончить войну России против Украины с помощью американской и европейской поддержки.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского польским СМИ

Детали: В ответ на вопрос польских журналистов, есть ли шансы завершить войну в 2025 году, Зеленский заявил утвердительно: "Да, есть".

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Прямая речь: "Трамп очень хочет закончить войну... Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай...

Трамп может заставить (Россию прекратить войну - УП). Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, чтобы завершить эту войну".

Больше деталей: Президент подчеркнул, что Трамп должен предложить Украине конкретные гарантии безопасности, которые будут полезными не только для Европы, но и станут сигналом для России, что украинцы смогут защитить себя и другие страны, если "Путин снова пойдет".

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Также он отметил, что сейчас Украина имеет такого мощного партнера, как США, а также Европейский Союз, который значительно нарастил производство собственного оружия.

Зеленский отметил, что ЕС должен еще больше увеличивать производство вооружений "для себя", чтобы россияне понимали, что Европа обладает средствами защиты, и таким образом можно будет "бить по рукам Путину".

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