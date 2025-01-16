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Зеленський пояснив, чому для України критично важливі гарантії безпеки, перш ніж "зупиняти війну"

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 16 січня 2025, 12:53
Зеленський пояснив, чому для України критично важливі гарантії безпеки, перш ніж зупиняти війну
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що для України питання потенційних перемовин про припинення війни і гарантій безпеки нерозривно пов’язані між собою, тому що без надійних гарантій Росія може відновити сили і напасти знову.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю групі польських ЗМІ під час поїздки до Варшави, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський сказав, що цілковито підтримав би завершення війни дипломатичними методами. "Для цього потрібне бажання. І навіть якщо один партнер не хоче – а Росія, безумовно, не хоче – можна користуватись формулою, про яку ми говоримо – "мир через силу". Коли партнери об’єднуються і силою примушують до діалогу", – сказав він.

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Президент продовжив, що перед тим, як сідати за будь-який стіл переговорів, Україні потрібні гарантії безпеки. Він акцентував, що це важливо не лише для України, а й "для усіх".

"Всі вже зрозуміли, що Росія ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи і окупувати її. У них багато сил для цього і є такі бажання. Так, (вони) хворі. Але головне питання: чи спроможна буде Росія повернутись знов, або піти з окупацією на іншу державу, або ще щось вигадати. Або відкрити можливість до ядерної війни. Потрібно унеможливити такі кроки Путіна і Росії", – наголосив він. 

"Можна говорити просто про "припинення вогню" – і дати пас русскім підготуватись до окупації. Як це було у проміжку між 2014 і 2022 роком. Тож дуже важливо, якими будуть гарантії безпеки для України. Де наше НАТО. Де наша зброя. Яка буде наша підтримка – фінансова, тощо", – підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що це, зокрема, виклик з утриманням мільйонної армії, яка необхідна Україні для того, щоб бути здатною захистити себе, але потребує величезних фінансових ресурсів та зброї. 

"Ви повинні розраховувати тільки на себе". А ми знаємо, що таке "на себе". Яка армія у Європі сьогодні більша, ніж в Україні? Ніяка. Це не про те, що це наша перевага, а про те, що це дуже високовартісно", – пояснив президент.

"Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай бог він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки… які і для нас, і для Європи, і для рускіх будуть означати, що це реальні гарантії безпеки. Що Україна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знову піде", – зазначив Зеленський. 

Також в інтерв’ю він сказав, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.

Також Сибіга запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з правителем Росії Владіміром Путіним.

Зеленськийвійна
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