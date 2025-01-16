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Зеленский объяснил, почему для Украины критически важны гарантии безопасности, прежде чем "останавливать войну"

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 16 января 2025, 12:53
Зеленский объяснил, почему для Украины критически важны гарантии безопасности, прежде чем останавливать войну
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что для Украины вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны и гарантий безопасности неразрывно связаны между собой, потому что без надежных гарантий Россия может восстановить силы и напасть снова.

Источник: Зеленский в интервью группе польских СМИ во время поездки в Варшаву, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что полностью поддержал бы завершение войны дипломатическими методами. "Для этого нужно желание. И даже если один партнер не хочет - а Россия, безусловно, не хочет - можно пользоваться формулой, о которой мы говорим - "мир через силу". Когда партнеры объединяются и силой принуждают к диалогу", - сказал он.

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Президент продолжил, что прежде чем садиться за любой стол переговоров, Украине нужны гарантии безопасности. Он акцентировал, что это важно не только для Украины, но и "для всех".

"Все уже поняли, что Россия враг и они способны пойти на любую страну Европы и оккупировать ее. У них много сил для этого и есть такие желания. Да, (они) больны. Но главный вопрос: способна ли будет Россия вернуться снова, или пойти с оккупацией на другое государство, или еще что-то придумать. Или открыть возможность к ядерной войне. Нужно исключить такие шаги Путина и России", – подчеркнул он.

"Можно говорить просто о "прекращении огня" – и дать пас русским подготовиться к оккупации. Как это было в промежутке между 2014 и 2022 годом. Поэтому очень важно, какими будут гарантии безопасности для Украины. Где наш НАТО. Где наше оружие. Какая будет наша поддержка – финансовая и т.д.", – подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что это, в частности, вызов с содержанием миллионной армии, которая необходима Украине для того, чтобы быть способной защитить себя, но требует огромных финансовых ресурсов и оружия.

"Вы должны рассчитывать только на себя". А мы знаем, что такое "на себя". Какая армия в Европе сегодня больше, чем в Украине? Никакая. Это не о том, что это наше преимущество, а о том, что это очень дорого стоит", – пояснил президент.

"Но Трамп, я считаю, способен, и дай бог он это сможет – предложить Украине реальные гарантии безопасности... которые и для нас, и для Европы, и для русских будут означать, что это реальные гарантии безопасности. Что Украина сможет защитить и себя, и других, если Путин снова пойдет (войной)", – отметил Зеленский.

Также в интервью он сказал, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть жестче в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.

Также Сибига заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с правителем России Владимиром Путиным.

Зеленскийвойна
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