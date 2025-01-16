Кличко: У Києві уламок дрона РФ розірвав двигун автівки
Четвер, 16 січня 2025, 12:57
У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто, у Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків.
Джерело: очільник Києва Віталій Кличко у Telegram, начальник КМВА Тимур Ткаченко
Деталі: За словами мера, розірвало двигун та частково салон автівки.
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Пожежі немає. Постраждалих теж, за попередньою інформацією, немає.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що також зафіксовано падіння уламків дрона у Дніпровському районі Києва.
Там є незначне ушкодження фасаду. Інформація про постраждалих відсутня.
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Що передувало: У четвер о 12.09 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА до Києва зі сходу. Було оголошено повітряну тривогу. У місті працювала ППО.