Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко: У Києві уламок дрона РФ розірвав двигун автівки

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 12:57
Кличко: У Києві уламок дрона РФ розірвав двигун автівки
ілюстративне фото ДСНС Києва

У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто, у Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків.

Джерело: очільник Києва Віталій Кличко у Telegram, начальник КМВА Тимур Ткаченко

Деталі: За словами мера, розірвало двигун та частково салон автівки.

Реклама:

Пожежі немає. Постраждалих теж, за попередньою інформацією, немає.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що також зафіксовано падіння уламків дрона у Дніпровському районі Києва.

Там є незначне ушкодження фасаду. Інформація про постраждалих відсутня.

РЕКЛАМА:

Що передувало: У четвер о 12.09 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА до Києва зі сходу. Було оголошено повітряну тривогу. У місті працювала ППО.

КиївППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
Київ
У центрі Києва працювала ППО
Міністр оборони Італії прибув до Києва з офіційним візитом
Екскерівник метро Києва виїхав з України за фальшивим висновком ВЛК – поліція
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: