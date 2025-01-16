Кличко: В Киеве обломок дрона РФ разорвал двигатель автомобиля
Четверг, 16 января 2025, 12:57
В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковое авто, в Днепровском районе также зафиксировано падение обломков.
Источник: глава Киева Виталий Кличко в Telegram, начальник КГВА Тимур Ткаченко
Детали: По словам мэра, разорвало двигатель и частично салон автомобиля.
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Пожара нет. Пострадавших тоже, по предварительной информации, нет.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что также зафиксировано падение обломков дрона в Днепровском районе Киева.
Там есть незначительное повреждение фасада. Информация о пострадавших отсутствует.
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Что предшествовало: В четверг в 12.09 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского ударного БпЛА к Киеву с востока. Была объявлена воздушная тревога. В городе работала ПВО.