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Кличко: В Киеве обломок дрона РФ разорвал двигатель автомобиля

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 12:57
Кличко: В Киеве обломок дрона РФ разорвал двигатель автомобиля
иллюстративное фото ГСЧС Киева

В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковое авто, в Днепровском районе также зафиксировано падение обломков.

Источник: глава Киева Виталий Кличко в Telegram, начальник КГВА Тимур Ткаченко

Детали: По словам мэра, разорвало двигатель и частично салон автомобиля.

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Пожара нет. Пострадавших тоже, по предварительной информации, нет.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что также зафиксировано падение обломков дрона в Днепровском районе Киева.

Там есть незначительное повреждение фасада. Информация о пострадавших отсутствует.

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Что предшествовало: В четверг в 12.09 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского ударного БпЛА к Киеву с востока. Была объявлена воздушная тревога. В городе работала ПВО.

КиевПВОбеспилотники
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