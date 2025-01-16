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Захисники збили рідкісний російський розвіддрон "Мерлін-ВР"

Альона Мазуренко Четвер, 16 січня 2025, 13:18
Захисники збили рідкісний російський розвіддрон Мерлін-ВР
скриншот

У небі над Україною захисники із 63-ї окремої механізованої бригади збили рідкісний російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".

Джерело: 63-тя окрема механізована бригада 

Дослівно: "Рідкісну пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".

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Він може підніматися в небо аж на 5 км. І проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і ZALA.

Цікаво, що за цим Мерліном полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі".

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