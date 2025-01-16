Захисники збили рідкісний російський розвіддрон "Мерлін-ВР"
Четвер, 16 січня 2025, 13:18
У небі над Україною захисники із 63-ї окремої механізованої бригади збили рідкісний російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".
Джерело: 63-тя окрема механізована бригада
Дослівно: "Рідкісну пташку збили зенітники і пілоти ББС 63 бригади – російський експериментальний розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".
Реклама:
Він може підніматися в небо аж на 5 км. І проводити там 10 годин, що в рази довше за Supercam і ZALA.
Цікаво, що за цим Мерліном полювали одразу два екіпажі FPV. Той, хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків в небі".