Защитники сбили редкий российский разведдрон "Мерлин-ВР"
Четверг, 16 января 2025, 13:18
В небе над Украиной защитники из 63-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский экспериментальный разведывательный дрон "Мерлин-ВР".
Источник: 63-я отдельная механизированная бригада
Дословно: "Редкую птичку сбили зенитчики и пилоты ББС 63 бригады - российский экспериментальный разведывательный дрон Мерлин-ВР.
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Он может подниматься в небо аж на 5 км. И проводить там 10 часов, что в разы дольше Supercam и ZALA.
Интересно, что за этим Мерлином охотились сразу два экипажа FPV. Тот, кто не успел уничтожить добычу, снял подрыв и разлет обломков в небе".