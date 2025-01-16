Защитники сбили редкий российский разведдрон "Мерлин-ВР"

В небе над Украиной защитники из 63-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский экспериментальный разведывательный дрон "Мерлин-ВР".

Источник: 63-я отдельная механизированная бригада

Дословно: "Редкую птичку сбили зенитчики и пилоты ББС 63 бригады - российский экспериментальный разведывательный дрон Мерлин-ВР.

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Он может подниматься в небо аж на 5 км. И проводить там 10 часов, что в разы дольше Supercam и ZALA.

Интересно, что за этим Мерлином охотились сразу два экипажа FPV. Тот, кто не успел уничтожить добычу, снял подрыв и разлет обломков в небе".