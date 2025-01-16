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ОСУВ "Хортиця": Росіяни значно скоротили використання танків й авіації

Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 13:24
ОСУВ Хортиця: Росіяни значно скоротили використання танків й авіації
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти практично вичерпали запаси сучасних танків, та скоротили використання авіації та артилерії через активне використання дронів. 

Джерело: Віктор Трегубов в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Трегубова, росіяни втратили більшість сучасних танків, і тепер використовують "третьосортний брак".

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Пряма мова: "У росіян практично вичерпався навіть радянський резерв, який вони готували для війни з НАТО. Вони фактично витратили його до кінця. Проте, на жаль або на щастя, танки зараз не грають вирішальної ролі у війні. Їх у росіян небагато, але це не створює їм таких проблем, як раніше. Обидві сторони зараз використовують танки значно менше. А той факт, що вони застосовують їх як криву артилерію, – це свята правда."

Деталі: Також Трегубов зазначив, що використання артилерії залишається значним, але поступово скорочується через активне застосування дронів. Також зменшилося використання пілотованої авіації.

"Авіацію росіяни наразі використовують значно менше, у значно обмеженіших кількостях. І це логічно, тому що, як показала практика, немає кращої ППО, ніж ракета, що впала на ворожий аеродром", – підсумував речник.

війнатанки
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