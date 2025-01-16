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ОСУВ "Хортица": Россияне значительно сократили использование танков и авиации

Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 13:24
ОСУВ Хортица: Россияне значительно сократили использование танков и авиации
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты практически исчерпали запасы современных танков, и сократили использование авиации и артиллерии из-за активного использования дронов.

Источник: Виктор Трегубов в эфире телемарафона

Детали: По словам Трегубова, россияне потеряли большинство современных танков, и теперь используют "третьесортный брак".

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Прямая речь: "У россиян практически иссяк даже советский резерв, который они готовили для войны с НАТО. Они фактически израсходовали его до конца. Однако, к сожалению или к счастью, танки сейчас не играют решающей роли в войне. Их у россиян немного, но это не создает им таких проблем, как раньше. Обе стороны сейчас используют танки значительно меньше. А тот факт, что они применяют их как кривую артиллерию, – это святая правда."

Детали: Также Трегубов отметил, что использование артиллерии остается значительным, но постепенно сокращается из-за активного применения дронов. Также уменьшилось использование пилотируемой авиации.

"Авиацию россияне сейчас используют значительно меньше, в значительно более ограниченных количествах. И это логично, потому что, как показала практика, нет лучшей ПВО, чем ракета, упавшая на вражеский аэродром", – подытожил спикер.

войнатанки
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