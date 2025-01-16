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Зеленський розповів, чим його розчарувала адміністрація Байдена

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 13:52
Зеленський розповів, чим його розчарувала адміністрація Байдена
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він частково розчарований політикою адміністрації президента США Джо Байдена щодо підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Зеленського групі польських ЗМІ під час поїздки до Варшави

Деталі: Великим позитивом періоду адміністрації Байдена український президент назвав те, що США і Європа діяли разом у питаннях зброї для України, санкцій, політичної підтримки. Він підкреслив, що це "відбулося під час терміну Байдена", і за це він вдячний.

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Водночас Зеленський акцентував, що у деяких питаннях Київ просив діяти інакше і "не бути такими повільними". 

"Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що "якщо щось станеться, ми тоді зробимо"... Мені здається, що це була все-таки слабка позиція", – сказав президент.

Він також додав, що "не зрозумів до кінця і ніколи не зрозуміє", чому Україні не дали необхідну кількість ППО в той час, коли гинули люди.

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"Чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot – кажу Америкою, бо більшість з них там, – мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне – на жаль, гинули люди", – підсумував Зеленський.

Передісторія:  

  • В інтерв’ю Зеленський також пояснив, що для України питання потенційних перемовин про припинення війни і гарантій безпеки нерозривно пов’язані між собою, тому що без надійних гарантій Росія може відновити сили і напасти знову. 
  • Також він сказав, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".

ЗеленськийБайдендопомога Україні
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