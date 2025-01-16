Зеленский рассказал, чем его разочаровала администрация Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена по поддержке Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зеленского группе польских СМИ во время поездки в Варшаву
Детали: Большим позитивом периода администрации Байдена украинский президент назвал то, что США и Европа действовали вместе в вопросах оружия для Украины, санкций, политической поддержки. Он подчеркнул, что это "произошло во время срока Байдена", и за это он благодарен.
В то же время Зеленский акцентировал, что в некоторых вопросах Киев просил действовать иначе и "не быть такими медленными".
"Это о превентивных санкциях до вторжения. Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что "если что-то произойдет, мы тогда сделаем"... Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция", – сказал президент.
Он также добавил, что "не понял до конца и никогда не поймет", почему Украине не дали необходимое количество ПВО в то время, когда гибли люди.
"Почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство из них там, – мне это сложно понять. Возможно, я чего-то не знаю. Но знаю одно – к сожалению, гибли люди", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- В интервью Зеленский также объяснил, что для Украины вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны и гарантий безопасности неразрывно связаны между собой, потому что без надежных гарантий Россия может восстановить силы и напасть снова.
- Также он сказал, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть более жесткой в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".