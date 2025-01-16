Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження в Брюссель

Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 14:08
Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження в Брюссель
Порошенко. Ілюстративне фото: Getty Images

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "за вказівкою керівника служби безпеки президента" його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова:  "16 січня  історичний день для всієї української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт призвело до подій Революції Гідності. 

Реклама:

Ті, хто голосували того дня, все ще є в цьому залі. Все ще Верховна Рада не спромоглася вигнати їх звідси. Триває і згортання демократії: знову мене як лідера "Європейської Солідарності" за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії".

Деталі: Порошенко також звинуватив окремих депутатів у спробах відволікти увагу "від власної корупції, власної жадібності та власних крадіжок. Лише зараз, завдяки голосуванням у цій залі, вони вкрали 70 мільярдів у війська".

РЕКЛАМА:

Окрім того, він нагадав про героїзм українських військових.

Пряма мова: "16 січня  також день, що засвідчив героїзм української армії. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що означають новостворені Збройні Сили України, що і наразі тримають фронт, нищать окупантів та рятують державу."

Що було раніше:

  • 1 грудня 2023 року Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США та назвав це "антиукраїнською диверсією".
  • За його словами, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями  про забезпечення фінансування воєнної допомоги.
  • Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.
  • У 2022 році Порошенка також не випускали за кордон. Тоді лише 30 травня Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа"  не зчитувався QR код.

ПорошенкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
футболДонецький "Шахтар" обіграв французький "Брест" і зберіг шанс на плейоф Ліги чемпіонів
ЄС надасть Україні €35 мільярдів у 2025 році
доповненоДБР затримало генерала Галушкіна, який мав вийти під заставу: "Виявили нові факти"
Поставка неякісних кулеметів: ексчиновника Міноборони Лієва відправили під варту
Усі новини...
Порошенко
Порошенко ще раз розповів, хто "здриснув" з Києва 24 лютого: 75% міністрів і депутатів
Бойко пояснив, кого вважає радикалами, згадав Порошенка і заявив про вірність владі
Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, коли "вся влада здриснула"
Останні новини
23:38
футболПовернення до витоків Луческу. 5 висновків з матчу "Шахтар" – "Брест"
23:21
Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів
23:02
фотоНа Дніпропетровщині рятувальники підняли на поверхню 135 заблокованих шахтарів
22:49
У Румунії переміщатимуть військову техніку в межах навчань НАТО
22:46
Крим – це Україна: історії тих, хто не забуває рідну землю
22:24
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 103 бойових зіткнення
22:23
Чому і коли ми відзначаємо День Соборності: історія походження дати
22:15
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
21:58
Дуда про прихід Трампа: можна очікувати дуже чіткої та зрозумілої політики
21:55
CNN: Тисячі американських військових направляються на кордон США з Мексикою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: