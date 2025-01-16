Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження в Брюссель

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "за вказівкою керівника служби безпеки президента" його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова: "16 січня – історичний день для всієї української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт призвело до подій Революції Гідності.

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Ті, хто голосували того дня, все ще є в цьому залі. Все ще Верховна Рада не спромоглася вигнати їх звідси. Триває і згортання демократії: знову мене як лідера "Європейської Солідарності" за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії".

Деталі: Порошенко також звинуватив окремих депутатів у спробах відволікти увагу "від власної корупції, власної жадібності та власних крадіжок. Лише зараз, завдяки голосуванням у цій залі, вони вкрали 70 мільярдів у війська".

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Окрім того, він нагадав про героїзм українських військових.

Пряма мова: "16 січня – також день, що засвідчив героїзм української армії. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що означають новостворені Збройні Сили України, що і наразі тримають фронт, нищать окупантів та рятують державу."

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