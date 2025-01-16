Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження в Брюссель
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "за вказівкою керівника служби безпеки президента" його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова: "16 січня – історичний день для всієї української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт призвело до подій Революції Гідності.
Ті, хто голосували того дня, все ще є в цьому залі. Все ще Верховна Рада не спромоглася вигнати їх звідси. Триває і згортання демократії: знову мене як лідера "Європейської Солідарності" за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії".
Деталі: Порошенко також звинуватив окремих депутатів у спробах відволікти увагу "від власної корупції, власної жадібності та власних крадіжок. Лише зараз, завдяки голосуванням у цій залі, вони вкрали 70 мільярдів у війська".
Окрім того, він нагадав про героїзм українських військових.
Пряма мова: "16 січня – також день, що засвідчив героїзм української армії. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що означають новостворені Збройні Сили України, що і наразі тримають фронт, нищать окупантів та рятують державу."
Що було раніше:
- 1 грудня 2023 року Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США та назвав це "антиукраїнською диверсією".
- За його словами, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.
- У 2022 році Порошенка також не випускали за кордон. Тоді лише 30 травня Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" – не зчитувався QR код.