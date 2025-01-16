Порошенко заявил, что его снова не выпустили в командировку в Брюссель
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "по указанию руководителя службы безопасности президента" его в очередной раз не выпустили в командировку в Брюссель, где он, по его словам, должен был встретиться с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером.
Источник: Порошенко в Facebook
Прямая речь: "16 января – исторический день для всего украинского государства. 11 лет назад в этом зале было поставлено на голосование и руками проголосовано свертывание демократии в Украине, которое в конце концов привело к событиям Революции Достоинства.
Те, кто голосовали в тот день, все еще есть в этом зале. Все еще Верховная Рада не смогла выгнать их отсюда. Продолжается и сворачивание демократии: снова меня как лидера "Европейской Солидарности" по указанию руководителя службы безопасности президента не выпустили за границу, где я планировал встретиться с лидером Европейской народной партии".
Детали: Порошенко также обвинил отдельных депутатов в попытках отвлечь внимание "от собственной коррупции, собственной жадности и собственных краж. Только сейчас, благодаря голосованию в этом зале, они украли 70 миллиардов в войска".
Кроме того, он напомнил о героизме украинских военных.
Прямая речь: "16 января – также день, который засвидетельствовал героизм украинской армии. Потому что 10 лет назад в Донецком аэропорту знаменитые "киборги" продемонстрировали, что означают новосозданные Вооруженные Силы Украины, которые и на данный момент держат фронт, уничтожают оккупантов и спасают государство."
Что было раньше:
- 1 декабря 2023 года Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его в командировку за границу, в Польшу и США и назвал это "антиукраинской диверсией".
- По его словам, в Польше и США у него были запланированы десятки встреч. С поляками он должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе, а с американцами – об обеспечении финансирования военной помощи.
- Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что пограничники отказали в выезде пятому президенту Украины народному депутату Петру Порошенко из-за того, что его командировка отменена Верховной Радой.
- В 2022 году Порошенко также не выпускали за границу. Тогда только 30 мая Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей. Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники называли "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" – не считывался QR код.