Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "по указанию руководителя службы безопасности президента" его в очередной раз не выпустили в командировку в Брюссель, где он, по его словам, должен был встретиться с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "16 января – исторический день для всего украинского государства. 11 лет назад в этом зале было поставлено на голосование и руками проголосовано свертывание демократии в Украине, которое в конце концов привело к событиям Революции Достоинства.

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Те, кто голосовали в тот день, все еще есть в этом зале. Все еще Верховная Рада не смогла выгнать их отсюда. Продолжается и сворачивание демократии: снова меня как лидера "Европейской Солидарности" по указанию руководителя службы безопасности президента не выпустили за границу, где я планировал встретиться с лидером Европейской народной партии".

Детали: Порошенко также обвинил отдельных депутатов в попытках отвлечь внимание "от собственной коррупции, собственной жадности и собственных краж. Только сейчас, благодаря голосованию в этом зале, они украли 70 миллиардов в войска".

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Кроме того, он напомнил о героизме украинских военных.

Прямая речь: "16 января – также день, который засвидетельствовал героизм украинской армии. Потому что 10 лет назад в Донецком аэропорту знаменитые "киборги" продемонстрировали, что означают новосозданные Вооруженные Силы Украины, которые и на данный момент держат фронт, уничтожают оккупантов и спасают государство."

Что было раньше: