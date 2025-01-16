РосЗМІ: Росія хоче купувати газ для Придністров’я у Європі

За даними російських ЗМІ, Москва і невизнане Придністров’я обговорюють можливість купівлі газу для невизнаного регіону в Європі за допомогою компанії-посередника.

Джерело: російське видання "Коммерсант" з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Москва і Тирасполь нібито обговорюють можливість постачання газу до Придністров’я не через "Турецький потік" – який розглядався як основний варіант після припинення Україною транзиту російського газу, а шляхом закупівель на європейському спотовому ринку через компанію-посередника. Витрати у такому разі, ймовірно, будуть компенсувати з російського бюджету.

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Нібито обговорюється придбання газу за такою схемою з січня до квітня, по 3 млн кубометрів за добу, що може коштувати близько 164 млн доларів. Таких обсягів вистачить для внутрішнього споживання у Придністров’ї, але не вистачатиме для того, щоб експортувати електроенергію з Молдавської ДРЕС на правобережжя.

Посередником нібито може стати не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. – це молдовському виданню NewsMaker підтвердив співвласник компанії Аркадій Вілкол. За його словами, компанія вже уклала рамковий контракт з "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, днями лідер невизнаного регіону Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

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Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала цю поїздку словами про те, що Кишинів виступає за якнайшвидше покращення ситуації для людей у Придністров’ї, і "якщо цей візит вирішить проблему – нехай вона буде вирішена".

Ексміністр енергетики Молдови Віктор Парліков прогнозував, що "Газпром" незабаром відновить постачання газу Придністров’ю, отримавши бажаний інформаційний ефект від створеної кризи.

Детально про те, який план, ймовірно, реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.