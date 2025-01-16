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РосСМИ: Россия хочет покупать газ для Приднестровья в Европе

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 16 января 2025, 14:48
РосСМИ: Россия хочет покупать газ для Приднестровья в Европе
Фото: Getty Images

По данным российских СМИ, Москва и непризнанное Приднестровье обсуждают возможность покупки газа для непризнанного региона в Европе с помощью компании-посредника.

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Москва и Тирасполь якобы обсуждают возможность поставки газа в Приднестровье не через "Турецкий поток" - который рассматривался как основной вариант после прекращения Украиной транзита российского газа, а путем закупок на европейском спотовом рынке через компанию-посредника. Расходы в таком случае, вероятно, будут компенсировать из российского бюджета.

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Якобы обсуждается приобретение газа по такой схеме с января по апрель, по 3 млн кубометров в сутки, что может стоить около 164 млн долларов. Таких объемов хватит для внутреннего потребления в Приднестровье, но не будет хватать для того, чтобы экспортировать электроэнергию с Молдавской ГРЭС на правобережье.

Посредником якобы может стать не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. – это молдовскому изданию NewsMaker подтвердил совладелец компании Аркадий Вилкол. По его словам, компания уже заключила рамочный контракт с "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометров в сутки.

Напомним, на днях лидер непризнанного региона Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки газа вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

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Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эту поездку словами о том, что Кишинев выступает за скорейшее улучшение ситуации для людей в Приднестровье, и "если этот визит решит проблему – пусть она будет решена".

Экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов прогнозировал, что "Газпром" вскоре возобновит поставки газа Приднестровью, получив желаемый информационный эффект от созданного кризиса.

Подробно о том, какой план, вероятно, реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.

ПриднестровьегазРосcия
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