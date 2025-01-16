Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Джерело: пресконференція прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер передає "Європейська правда"

Деталі: Договір, підписаний 16 січня, посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.

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Ця угода також закріплює за Великою Британією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві екологічно чистої сталі.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

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