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Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 14:58
Україна й Британія підписали історичну угоду про 100 років партнерства
Зеленський і Стармер у Києві. фото ОП

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Джерело: пресконференція прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер передає  "Європейська правда"

Деталі: Договір, підписаний 16 січня, посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.

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Ця угода також закріплює за Великою Британією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві екологічно чистої сталі.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Передісторія:

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Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося

Велика Британіядопомога Україні
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