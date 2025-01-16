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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100 годах партнерства

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 14:58
Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100 годах партнерства
Зеленский и Стармер в Киеве. фото ОП

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Источник: пресс-конференция премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг передает "Европейская правда"

Детали: Договор, подписанный 16 января, усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

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Это соглашение также закрепляет за Великобританией статус приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины – гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России – и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Предыстория:

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  • В январе 2024 года Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое стало прототипом для других оборонных соглашений, и одновременно декларировало намерение подписания.
  • В тексте соглашения было указано, что "в случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".
  • Последние опросы показали, что 65% украинцев считают соглашения по безопасности с партнерами полезными, но надежды на них – сдержанные.
  • 27 июня в Брюсселе были подписаны соглашения по безопасности с Евросоюзом, Эстонией и Литвой, а в июле – с Польшей.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло

Великобританияпомощь Украине
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