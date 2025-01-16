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Три людини постраждали внаслідок російської атаки на Харків

Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 15:26
Три людини постраждали внаслідок російської атаки на Харків
Ілюстративне фото: Getty Images

16 січня російські військові з безпілотника атакувати Харків, у результаті падіння БПЛА у Слобідському районі постраждали два чоловіка та жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубов: У Харкові зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі".

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Деталі: Згодом Синєгубов уточнив, що через російський удар постраждали два чоловіка та жінка. Їх госпіталізували.

Мер міста зазначив, що падіння ворожого безпілотника зафіксували у Слобідському районі. За словами Терехова, удар прийшовся по проїжджій частині, пошкоджено чотири авто. 

Пряма мова Терехова: "Попередньо удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія".

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безпілотникиХарків
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