Три людини постраждали внаслідок російської атаки на Харків
Четвер, 16 січня 2025, 15:26
16 січня російські військові з безпілотника атакувати Харків, у результаті падіння БПЛА у Слобідському районі постраждали два чоловіка та жінка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова Синєгубов: У Харкові зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі".
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Деталі: Згодом Синєгубов уточнив, що через російський удар постраждали два чоловіка та жінка. Їх госпіталізували.
Мер міста зазначив, що падіння ворожого безпілотника зафіксували у Слобідському районі. За словами Терехова, удар прийшовся по проїжджій частині, пошкоджено чотири авто.
Пряма мова Терехова: "Попередньо удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія".
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