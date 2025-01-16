Три человека пострадали в результате российской атаки на Харьков

16 января российские военные с беспилотника атаковали Харьков, в результате падения БПЛА в Слободском районе пострадали два мужчины и женщина.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие".

Реклама:

Детали: Впоследствии Синегубов уточнил, что из-за российского удара пострадали два мужчины и женщина. Их госпитализировали.

Мэр города отметил, что падение вражеского беспилотника зафиксировали в Слободском районе. По словам Терехова, удар пришелся по проезжей части, повреждены четыре авто.

Прямая речь Терехова: "Предварительно удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".