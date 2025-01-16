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Три человека пострадали в результате российской атаки на Харьков

Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 15:26
Три человека пострадали в результате российской атаки на Харьков
Иллюстративное фото: Getty Images

16 января российские военные с беспилотника атаковали Харьков, в результате падения БПЛА в Слободском районе пострадали два мужчины и женщина.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: В Харькове зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Есть пострадавшие".

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Детали: Впоследствии Синегубов уточнил, что из-за российского удара пострадали два мужчины и женщина. Их госпитализировали.

Мэр города отметил, что падение вражеского беспилотника зафиксировали в Слободском районе. По словам Терехова, удар пришелся по проезжей части, повреждены четыре авто.

Прямая речь Терехова: "Предварительно удар по Харькову был совершен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".

беспилотникиХарьков
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