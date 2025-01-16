Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги і кошти з росактивів
Четвер, 16 січня 2025, 16:10
Україна та Велика Британія домовилися щодо надання щорічної військової допомоги в розмірі $3,6 млрд, про це стало відомо під час пресконференції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Як заявив Зеленський – Україна та Британія домовилися про "щонайменше $3,6 млрд" щорічної військової допомоги Україні стільки і скільки це буде потрібно.
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"Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Британії", – сказав він.
Що було раніше:
- Цього дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
- Також Стармер заявив, що Британія найближчим часом надасть Україні стволи артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.