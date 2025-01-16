Украина и Великобритания договорились о $3,6 млрд ежегодной военной помощи и средствах из росактивов
Четверг, 16 января 2025, 16:10
Украина и Великобритания договорились о предоставлении ежегодной военной помощи в размере $3,6 млрд, об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Как заявил Зеленский - Украина и Великобритания договорились о "не менее $3,6 млрд" ежегодной военной помощи Украине столько и сколько это будет нужно.
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"Плюс подготовили решение о еще $3 млрд от российских активов. И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", - сказал он.
Что предшествовало:
- В этот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
- Также Стармер заявил, что Великобритания в ближайшее время предоставит Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны.