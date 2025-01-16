Украина и Великобритания договорились о $3,6 млрд ежегодной военной помощи и средствах из росактивов

Украина и Великобритания договорились о предоставлении ежегодной военной помощи в размере $3,6 млрд, об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как заявил Зеленский - Украина и Великобритания договорились о "не менее $3,6 млрд" ежегодной военной помощи Украине столько и сколько это будет нужно.

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"Плюс подготовили решение о еще $3 млрд от российских активов. И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", - сказал он.

Что предшествовало: