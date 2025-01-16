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100-річне партнерство України та Британії: ОП розкрив деталі угоди

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 16:23
100-річне партнерство України та Британії: ОП розкрив деталі угоди
Стармер та Зеленський. фото: Getty Images

Офіс президента України оприлюднив текст угоди про 100-річне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка передбачає поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: З боку України документ підписав президент Володимир Зеленський, з боку Британії – прем’єр-міністр Кір Стармер. 

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У вступній частині документа згадано, серед іншого, про підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України і підтримку Британією "незворотного шляху України до членства в НАТО". 

Також є згадка про те, що Україна "продовжуватиме розбудову свого потенціалу і спроможності запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах відповідно до своїх зобов'язань у рамках Угоди про співробітництво в галузі безпеки, зокрема шляхом подальшої підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій".

Основна частина угоди складається з 14 статей – про зміцнення обороноздатності, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, розбудову партнерства у сфері морської безпеки, посилення економічного та торговельного співробітництва, співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії; посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності; протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням; зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій; використання потенціалу соціокультурних зв'язків; співробітництво з питань міграції.

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У статті щодо зміцнення обороноздатності йдеться про те, що Україна і Британія поглиблюватимуть співпрацю у цій сфері, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції, у тому числі в рамках спільних ініціатив).

Декларують намір "розвивати сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО".

У статті щодо морської безпеки декларують намір працювати над усуненням довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судноплавства.

"Сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема з метою зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях", – йдеться у ній.

Нижче у ст. 6 декларують наміри вживати заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

У статті щодо міграції йдеться, що сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожей громадян і відвідування країн одна одної "за умов добре керованої та безпечної мобільності".

З повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням. 

Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію за визначеною процедурою. Також передбачається можливість внести зміни у документ за взаємною згодою сторін. Сторони можуть укладати додаткові угоди або домовленості для виконання цієї угоди. 

Що передувало:

УкраїнаВелика Британія
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