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100-летнее партнерство Украины и Британии: ОП раскрыл детали соглашения

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 16:23
100-летнее партнерство Украины и Британии: ОП раскрыл детали соглашения
Стармер и Зеленский. фото: Getty Images

Офис президента Украины обнародовал текст соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое предусматривает углубление безопасностных связей и укрепление партнерства для будущих поколений.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Со стороны Украины документ подписал президент Владимир Зеленский, со стороны Великобритании – премьер-министр Кир Стармер.

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Во вступительной части документа упомянуто, среди прочего, о поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины и поддержке Британией "необратимого пути Украины к членству в НАТО".

Также есть упоминание о том, что Украина "будет продолжать развитие своего потенциала и способности предотвращать и противодействовать коррупции... в соответствии со своими обязательствами в рамках Соглашения о сотрудничестве в области безопасности, в частности путем дальнейшей поддержки независимых и должным образом обеспеченных ресурсами антикоррупционных институтов".

Основная часть соглашения состоит из 14 статей.

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В частности, в статье об укреплении обороноспособности говорится о том, что Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество, укреплять свои военные и оборонно-промышленные способности, включая развитие вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами, усиливать системы оборонных закупок Украины и передавать технологии для совместного производства оборонной продукции.

Также говорится о намерении "развивать сферы, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит далеко за пределы войны, признавая важную роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращая особое внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО".

В статье о морской безопасности декларируется намерение работать над устранением долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства.

"Стороны устанавливают партнерство в сфере морской безопасности, в частности с целью укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях", – говорится в ней.

Также в документе зафиксированы намерения принимать меры для привлечения к ответственности государств, совершающих грубые нарушения международного права.

В статье о миграции говорится, что стороны будут осуществлять постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга "в условиях хорошо управляемой и безопасной мобильности".

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Соглашение будет оставаться в силе в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу, если ни одна из сторон не прекратит его действие по определенной процедуре. Также предусматривается возможность внести изменения в документ по взаимному согласию сторон. Стороны могут заключать дополнительные соглашения или договоренности для выполнения этого соглашения.

Что предшествовало:

УкраинаВеликобритания
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