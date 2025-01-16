П'яний росіянин в пошуках "кращого життя" намагався втекти з України в Словаччину

Прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні, і напідпитку намагався перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Громадянин Росії, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив шукати "кращого життя" в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно.

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Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі.

Під час своїх пригод він натрапив на місцевих ромів, отримав на горіхи й залишився без речей. Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але вже за 50 метрів від нього його затримали прикордонники".

Деталі: Прикордонники склали щодо чоловіка матеріали про адмінправопорушення.

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Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з України.