П'яний росіянин в пошуках "кращого життя" намагався втекти з України в Словаччину
Прикордонники затримали громадянина Росії, який незаконно перебував в Україні, і напідпитку намагався перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Громадянин Росії, який уже кілька місяців нелегально перебував в Україні, вирішив шукати "кращого життя" в ЄС та перетнути кордон зі Словаччиною – також незаконно.
Для хоробрості чоловік випив пляшку горілки, після чого заблукав у прикордонному селі.
Під час своїх пригод він натрапив на місцевих ромів, отримав на горіхи й залишився без речей. Протверезівши, росіянин вирушив навмання в сторону кордону, але вже за 50 метрів від нього його затримали прикордонники".
Деталі: Прикордонники склали щодо чоловіка матеріали про адмінправопорушення.
Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з України.