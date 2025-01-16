Пьяный россиянин в поисках "лучшей жизни" пытался сбежать из Украины в Словакию
Пограничники задержали гражданина России, который незаконно находился в Украине, и навеселе пытался пересечь границу со Словакией - также незаконно.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился в Украине, решил искать „лучшей жизни" в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно.
Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе.
Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники".
Детали: Пограничники составили в отношении мужчины материалы об админправонарушении.
В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении россиянина из Украины.