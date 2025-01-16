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Пьяный россиянин в поисках "лучшей жизни" пытался сбежать из Украины в Словакию

Алена МазуренкоЧетверг, 16 января 2025, 16:50
Пьяный россиянин в поисках лучшей жизни пытался сбежать из Украины в Словакию
Фото: ГПСУ

Пограничники задержали гражданина России, который незаконно находился в Украине, и навеселе пытался пересечь границу со Словакией - также незаконно.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Гражданин России, который уже несколько месяцев нелегально находился в Украине, решил искать „лучшей жизни" в ЕС и пересечь границу со Словакией - также незаконно.

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Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе.

Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от него его задержали пограничники".

 

Детали: Пограничники составили в отношении мужчины материалы об админправонарушении.

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В дальнейшем будет решаться вопрос о принудительном выдворении россиянина из Украины.

Словакияграница
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