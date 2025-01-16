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Зеленський: Витрати на забезпечення Сил оборони у 2024 році склали $100 млрд

Анастасія ПроцЧетвер, 16 січня 2025, 17:30
Зеленський: Витрати на забезпечення Сил оборони у 2024 році склали $100 млрд
фото: Getty Images

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році витрати на забезпечення Сил оборони України сягнули $100 мільярдів. З цієї суми $40 мільярдів профінансувала Україна, $35 мільярдів надали Сполучені Штати, а Європа забезпечила $25 мільярдів.

Джерело: Зеленський 

Деталі: Відповідаючи на питання журналістки, Зеленський наголосив на важливості збереження єдності між США та Європою у підтримці України. Він також звернув увагу на значний внесок України у забезпечення власної оборони.

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Пряма мова: "Війна у 2024 році коштувала $100 млрд. Це гроші на забезпечення Сил оборони України. З цієї суми внесок України становить 40 мільярдів доларів, Сполучених Штатів – 35 мільярдів, а Європи – 25 мільярдів.

Це приблизний внесок кожного з нас. Саме тому ми бачимо міцність цього союзу й демонструємо, наскільки значущим є внесок України. Безумовно, найважливішим ресурсом є наші люди, але ви також бачите, яким є фінансовий вклад."

війнаЗеленський
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