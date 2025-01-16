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Зеленский: Расходы на обеспечение Сил обороны в 2024 году составили $100 млрд

Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 17:30
Зеленский: Расходы на обеспечение Сил обороны в 2024 году составили $100 млрд
фото: Getty Images

Во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году расходы на обеспечение Сил обороны Украины достигли $100 миллиардов. Из этой суммы $40 миллиардов профинансировала Украина, $35 миллиардов предоставили Соединенные Штаты, а Европа обеспечила $25 миллиардов.

Источник: Зеленский

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, Зеленский отметил важность сохранения единства между США и Европой в поддержке Украины. Он также обратил внимание на значительный вклад Украины в обеспечение собственной обороны.

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Прямая речь: "Война в 2024 году стоила $100 млрд. Это деньги на обеспечение Сил обороны Украины. Из этой суммы вклад Украины составляет 40 миллиардов долларов, Соединенных Штатов – 35 миллиардов, а Европы – 25 миллиардов.

Это примерный вклад каждого из нас. Именно поэтому мы видим прочность этого союза и демонстрируем, насколько значимым является вклад Украины. Безусловно, важнейшим ресурсом являются наши люди, но вы также видите, каков финансовый вклад."

войнаЗеленский
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