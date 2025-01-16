Фіцо заявив, що Словаччина узгоджує із Зеленським дату зустрічі

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька сторона продовжує узгоджувати дату його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Фіцо сказав на пресконференції в словацькому місті Кошице в четвер, 16 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: За словами Фіцо, словацька сторона шукає "іншу дату (зустрічі премʼєра Словаччини та Зеленського. – Ред.), яка повинна бути в найближчі кілька днів".

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"Коли ця дата з'явиться, я відразу ж вам про неї повідомлю", – сказав словацький премʼєр, додавши, що про місце проведення зустрічі також повідомлять додатково.

Нагадаємо, 13 січня Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, в якому запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.

Фіцо сказав, що не має "наміру подальшої ескалації напруженості" й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту.

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Зеленський у відповідь на запрошення прем'єр-міністра Словаччини запропонував йому самому приїхати до Києва.

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