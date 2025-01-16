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Фицо заявил, что Словакия согласовывает с Зеленским дату встречи

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 16 января 2025, 18:15
Фицо заявил, что Словакия согласовывает с Зеленским дату встречи
Фицо. Фото - Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что словацкая сторона продолжает согласовывать дату его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Фицо сказал на пресс-конференции в словацком городе Кошице в четверг, 16 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: По словам Фицо, словацкая сторона ищет "другую дату (встречи премьера Словакии и Зеленского. – Ред.), которая должна быть в ближайшие несколько дней".

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"Когда эта дата появится, я сразу же вам о ней сообщу", – сказал словацкий премьер, добавив, что о месте проведения встречи также сообщат дополнительно.

Напомним, 13 января Фицо подписал открытое письмо к Зеленскому, в котором пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

Фицо сказал, что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности" и хочет полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита.

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Зеленский в ответ на приглашение премьер-министра Словакии предложил ему самому приехать в Киев.

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ФицоСловакияЗеленский
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