Росіяни атакували Вовчанськ безпілотником: постраждав чоловік
Четвер, 16 січня 2025, 19:27
Російські війська 15 січня атакували Вовчанськ на Харківщині, у результаті цього постраждав 57-річний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Вдень 15 січня у м. Вовчанськ внаслідок атаки ворожого безпілотника вибухове поранення отримав 57-річний чоловік".
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Деталі: 16 січня близько 12:40 російські військові здійснили, попередньо, танковий обстріл с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок та лінії електромережі.