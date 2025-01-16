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Росіяни атакували Вовчанськ безпілотником: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 19:27
Росіяни атакували Вовчанськ безпілотником: постраждав чоловік
Фото - харківська обласна прокуратура

Російські війська 15 січня атакували Вовчанськ на Харківщині, у результаті цього постраждав 57-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Вдень 15 січня у м. Вовчанськ внаслідок атаки ворожого безпілотника вибухове поранення отримав 57-річний чоловік".

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Деталі: 16 січня близько 12:40 російські військові здійснили, попередньо, танковий  обстріл с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок та лінії електромережі.

Харківська областьвійна
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