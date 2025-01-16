Россияне атаковали Волчанск беспилотником: пострадал мужчина

Российские войска 15 января атаковали Волчанск на Харьковщине, в результате этого пострадал 57-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Днем 15 января в г. Волчанск в результате атаки вражеского беспилотника взрывное ранение получил 57-летний мужчина".

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Детали: 16 января около 12:40 российские военные совершили, предварительно, танковый обстрел с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. Поврежден жилой дом и линии электросети.