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Британія до кінця року передасть Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 січня 2025, 19:50
Британія до кінця року передасть Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
Фото: Getty images

Велика Британія обіцяє протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk, що розробляються за спільного фінансування Британії та Данії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду за підсумками візиту премʼєр-міністра Кіра Стармера до Києва 16 січня

Дослівно: "Інноваційна система, розміром з морський контейнер, здатна модернізувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони".

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Як уточнює уряд Британії, системиа Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних Сил України.

"Два прототипи системи протиповітряної оборони були випробувані в Україні у вересні (2024 року. – Ред.), і ще 15 будуть передані цього року", – додали там.

Окрім того, Британія найближчим часом має передати Україні 150 артилерійських стволів у межах пакета допомоги на близько $2,6 млрд за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

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Що було раніше: Перед цим Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Велика Британіядопомога Українізброя
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