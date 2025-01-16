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Великобритания до конца года передаст Украине 15 инновационных систем ПВО Gravehawk

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 16 января 2025, 19:50
Великобритания до конца года передаст Украине 15 инновационных систем ПВО Gravehawk
Фото: Getty images

Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk, разрабатываемых при совместном финансировании Британии и Дании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте британского правительства по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев 16 января

Дословно: "Инновационная система, размером с морской контейнер, способна модернизировать ракеты класса „воздух-воздух" для наземной противовоздушной обороны".

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Как уточняет правительство Британии, система Gravehawk может использовать украинские ракеты, которые уже есть на вооружении Вооруженных Сил Украины.

"Два прототипа системы противовоздушной обороны были испытаны в Украине в сентябре (2024 года. – Ред.), и еще 15 будут переданы в этом году", – добавили там.

Кроме того, Великобритания в ближайшее время должна передать Украине 150 артиллерийских стволов в рамках пакета помощи на около $2,6 млрд за счет процентов от замороженных российских активов.

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Что предшествовало: Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в области безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Великобританияпомощь Украинеоружие
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