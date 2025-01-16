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Прем'єр Британії запевнив у готовності до розміщення миротворців в Україні, якщо буде потрібно

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 21:05
Прем'єр Британії запевнив у готовності до розміщення миротворців в Україні, якщо буде потрібно
Кір Стармер. Фото - ОП

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Sky News

Деталі: Стармера запитали, чи готова Британія буде відігравати свою роль у будь-яких мирних переговорах стосовно України, зокрема і шляхом розгортання британських військ для підтримання миру.

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"Я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль – тому що йдеться не тільки про суверенітет України", – наголосив британський премʼєр.

"Йдеться про те, який вплив це матиме на Велику Британію, на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час", – додав він.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

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Зеленський пізніше заявив, що розміщення європейських миротворців в Україні можливе, та не повинно виключати її членства в НАТО в подальшому.

Велика Британія
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