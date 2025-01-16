Премьер Британии заверил в готовности к размещению миротворцев в Украине, если потребуется

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Sky News

Детали: Стармера спросили, готова ли Британия будет играть свою роль в любых мирных переговорах по Украине, в том числе и путем развертывания британских войск для поддержания мира.

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"Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полную роль – потому что речь идет не только о суверенитете Украины", – подчеркнул британский премьер.

"Речь идет о том, какое влияние это окажет на Великобританию, на наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что если Россия добьется успеха в этой агрессии, это повлияет на всех нас на очень, очень долгое время", – добавил он.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

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Зеленский позже заявил, что размещение европейских миротворцев в Украине возможно, и не должно исключать ее членства в НАТО в дальнейшем.