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Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив 27 млн євро допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 16 січня 2025, 21:54
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив 27 млн євро допомоги Україні
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп у четвер, 16 січня, здійснив робочий візит до Києва, під час якого оголосив про допомогу загалом на 27 мільйонів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на нідерландське МЗС

Деталі: Новий пакет допомоги Нідерландів на 20 мільйонів євро буде скерований на зміцнення енергетичної мережі України, яка серйозно постраждала від цілеспрямованих атак з боку Росії.

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Гроші призначені як для ремонту та захисту енергетичних об'єктів, так і для децентралізованого виробництва електроенергії, уточнюється в повідомленні.

Крім того, очільник нідерландської дипломатії оголосив про додатковий внесок у розмірі 7 мільйонів євро до Комплексного пакету допомоги НАТО для України. У його межах Альянс надає Україні нелетальну підтримку – паливо, медикаменти, зимове спорядження тощо.

У межах візиту до Києва Вельдкамп провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

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Міністр запевнив, що Нідерланди залишаються відданими новим санкціям ЄС проти Росії і продовжуватимуть докладати максимальних зусиль для досягнення справедливості для українських громадян.

У грудні 2024 року посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що країна вже виділила для України 3,8 млрд євро, у планах – ще шість.

Перед тим Нідерланди оголосили про намір виділити Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Нідерландидопомога Україні
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