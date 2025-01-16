Глава МИД Нидерландов в Киеве объявил 27 млн евро помощи Украине
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в четверг, 16 января, совершил рабочий визит в Киев, во время которого объявил о помощи в целом на 27 млн евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский МИД
Детали: Новый пакет помощи Нидерландов на 20 миллионов евро будет направлен на укрепление энергетической сети Украины, которая серьезно пострадала от целенаправленных атак со стороны России.
Деньги предназначены как для ремонта и защиты энергетических объектов, так и для децентрализованного производства электроэнергии, уточняется в сообщении.
Кроме того, глава нидерландской дипломатии объявил о дополнительном взносе в размере 7 миллионов евро в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. В его рамках Альянс предоставляет Украине нелетальную поддержку – топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и тому подобное.
В рамках визита в Киев Вельдкамп провел переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Министр заверил, что Нидерланды остаются преданными новым санкциям ЕС против России и будут продолжать прилагать максимальные усилия для достижения справедливости для украинских граждан.
В декабре 2024 года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что страна уже выделила для Украины 3,8 млрд евро, в планах – еще шесть.
Перед тем Нидерланды объявили о намерении выделить Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.