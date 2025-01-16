Трьох людей поранила армія РФ на Сумщині: атакувала FPV-дронами

Російська армія 16 січня атакувала FPV-дронами Середино-Будську громаду на Сумщині, у результаті цього поранені троє людей.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Дружбівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Юнаківська громади".

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Деталі: У Середино-Будській громаді росіяни били з міномета, скинули з БпЛА вибухові пристрої. Також здійснили удари FPV-дронами, внаслідок чого троє людей отримали поранення, також пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

У Миропільській громаді окупанти вдарили з мінометів, скинули з БпЛА вибуховий пристрій та здійснили обстріл із РСЗВ. Також атакували громаду БпЛА, внаслідок чого частково зруйнований приватний житловий будинок.