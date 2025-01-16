Трех человек ранила армия РФ на Сумщине: атаковала FPV-дронами

Российская армия 16 января атаковала FPV-дронами Середино-Будскую общину на Сумщине, в результате этого ранены три человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская, Дружбовская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманьская, Юнаковская громады".

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Детали: В Середино-Будской громаде россияне били из миномета, сбросили с БпЛА взрывные устройства. Также осуществили удары FPV-дронами, в результате чего три человека получили ранения, также повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

В Миропольской громаде оккупанты ударили из минометов, сбросили с БПЛА взрывное устройство и осуществили обстрел из РСЗО. Также атаковали громаду БПЛА, в результате чего частично разрушен частный жилой дом.